Justin Bieber insinueert dat Taylor Swift liegt over ruzie met Scooter Braun: "Ze mag haar nummers wél live brengen"

16 november 2019

10u00 0 Celebrities Nadat verschillende andere celebrities hun steun aan Taylor betuigden, mengt nu ook Justin Bieber zich in de discussie tussen Swift en Scooter Braun. Hij valt zelf onder het management van Scooter, en lijkt zijn kant te kiezen in het conflict.

Big Machine Records is sinds juli in handen van de bekende sterrenmanager Scooter Braun. Hij werd daardoor in een klap eigenaar van bijna alle muziek van Taylor Swift omdat het label de rechten op de originele opnames heeft. Volgens de zangeres was dit onderdeel van een jarenlange treitercampagne van Scooter. Taylor wil daarom om haar eerste zes albums opnieuw inzingen, zodat ze zelf opnieuw de rechten op die muziek heeft. In een nieuw bericht schrijft de zangeres nu: “Dit is gewoon fout. Deze mannen waren niet betrokken bij het schrijven van die nummers. Ik wil gewoon mijn eigen muziek kunnen spelen. Ik wordt binnenkort geëerd op de American Music Awards, en wou daar een medly brengen van al mijn muziek van de voorbije tien jaar, maar dat mag ik niet van hen.” In de post vraagt ze fans zich uit te spreken over de kwestie. “Scooter is ook manager van enkele artiesten van wie ik weet dat ze geven om hun vakgenoten. Vraag hen alsjeblieft om hun hulp in deze zaak.”

Bieber gelooft haar niet

Bieber is duidelijk niet één van de personen die ze bedoelde (er heerst al langer kwaad bloed tussen de twee op sociale media) en hij steunt haar dan ook niet in haar strijd om de muziekrechten. Hij deelde een bericht van TMZ, dat bewijst dat Big Machine Records geen recht heeft om Taylor te verbieden om haar nummers live te spelen. “Dat is wettelijk niet hard te maken”, stelt het artikel. “Dus Big Machine Records heeft op dat vlak gelijk: ze kunnen Taylor niet chanteren met het dreigement dat ze haar liedjes niet live mag zingen. Op de American Music Awards kan ze dus spelen wat ze wil.” Verder schreef hij geen eigen commentaar bij het artikel. Maar hij insinueert daarmee dat Taylor liegt om sympathie op te wekken en zo haar fans tegen Scooter uit te spelen.

Nooit verboden

In een statement zegt Big Machine Records “geschokt” te zijn door de aantijgingen van Taylor. Het label heeft haar naar eigen zeggen nooit iets verboden. “We hebben niet eens het recht om te zeggen dat ze niet mag optreden met haar oude muziek. Sinds ze ons heeft verlaten hebben we juist geprobeerd om aan al haar verzoeken te voldoen.”