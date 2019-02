Justin Bieber in behandeling voor verslaving aan antidepressivum MVO

13 februari 2019

09u32 0 Celebrities Popzanger Justin Bieber (24) is in behandeling voor een depressie nadat hij zijn verslaving aan de drug Xanax onthulde. Xanax is een ontspannend medicijn dat gebruikt wordt tegen angstaanvallen.

“Het heeft niets te maken met zijn vrouw, Hailey, zij is fantastisch en ze zijn heel gelukkig samen”, zegt een insider. “Maar Justin is er slecht aan toe. Er moet iets anders zijn waar hij mentaal mee worstelt.” Volgens het magazine People bevestigden maar liefst drie bronnen dat Bieber momenteel in therapie is.

Bieber bekende onlangs in een interview met Vogue dat hij verslaafd is aan Xanax. “Ik deed dingen waar ik me achteraf voor schaamde, en om die schaamte te onderdrukken nam ik Xanax. Maar tegelijkertijd vormde die zelfmedicatie ook een soort barricade tussen mij en alles wat ik deed.”

In datzelfde interview sprak Hailey ook over het feit dat hun huwelijk nu al moeilijkheden kende. “Het is zeker geen magisch sprookje”, vertelde ze. “Je wordt niet elke dag wakker met het idee: ‘ik ben zo verliefd en jij bent perfect’. Dat is niet wat getrouwd zijn is. Het is hard werken, elke dag opnieuw.”

Het gerucht over een mogelijk depressie doet al langer de ronde, met name sinds de laatste grote wereldtournee van de zanger. Toen stond hij vaak ongeïnteresseerd en passief op het podium. Een paar keer stormde hij zelfs weg richting backstage.

Waar Justin precies in behandeling is, is nog onduidelijk.