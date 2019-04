Justin Bieber houdt fans voor de gek met babynieuws Redactie

02 april 2019

07u47

Bron: AD.nl 0 Celebrities Justin Bieber heeft zijn fans gisteren flink voor de gek gehouden. De superster deelde meerdere foto’s op Instagram, waaronder een echo en een foto van zijn vrouw Hailey in het ziekenhuis. De felicitaties stroomden binnen, maar het bleek om een 1 april-grap te gaan.

Even leek het erop dat Bieber en zijn Hailey echt hun eerste kindje zouden verwachten. De eerste echofoto werd weliswaar nog niet serieus ontvangen - vooral niet toen Baldwin op het bericht reageerde met ‘erg grappig’ -, maar toen de zanger vervolgens een kiekje deelde van Baldwin tijdens een controle in het ziekenhuis met haar handen op haar buik, dachten fans dat het wél serieus was.

Grote sterren hadden toen al blij gereageerd op het heuglijke nieuws, en ook fans van Bieber en Baldwin konden hun geluk niet op. ‘Yes, een mini-Bieber’ en ‘Gefeliciteerd, geweldig nieuws’, luidden enkele reacties. Toch blijkt Bieber zijn fans goed beet te hebben. De Canadese artiest deelde later op de dag voor de derde keer een foto, dit keer van een echo met een hondje in de baarmoeder. ‘Wait... is that April fools?’, schreef hij erbij. Onder meer Ariana Grande reageert op zijn bekentenis: ‘Sksk no!’

(lees verder onder de foto's)

Wait omg is that a,,, APRIL FOOLS 560.4k Likes, 37.5k Comments - Justin Bieber (@justinbieber) on Instagram: "Wait omg is that a,,, APRIL FOOLS"

Boze fans

Bij sommige volgers viel het grapje helemaal verkeerd. 3Wat een zieke grap. Weet je wel hoeveel vrouwen moeilijk, of zelfs helemaal nooit, zwanger worden, een miskraam krijgen of een kindje verliezen? Hoe kun je hier grappen over maken, dan ben je echt niet goed bij je hoofd”, aldus een volger. “Ontzettende eikel dat je bent. Ik hoop dat Hailey en jij nooit in het traject terechtkomen van steeds opnieuw teleurgesteld worden als je niet zwanger kan worden. Het is echt misselijk om hier zo luchtig en lollig over te doen. Je kwetst hier veel mensen mee”, aldus een andere fan. “Jullie zijn twee walgelijke mensen, Justin en Hailey. Jullie moeten je schamen.”

Bieber’s moeder Pattie Mallette is er kennelijk ook nog niet klaar voor om oma te worden, want zij reageerde op de grap met de woorden: “Ik hoop inderdaad dat dit een grapje is.’’