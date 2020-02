Justin Bieber geeft James Corden lesje TikTok en covert ‘Smelly Cat’ uit ‘Friends’ LOV

19 februari 2020

10u35 0 Celebrities Al sinds jaar en dag trekt talkshowhost James Corden erop uit met zijn auto om te carpoolen met de grootste sterren van de wereld. Justin Bieber nam recent nog eens plaats in de passagierszetel - waaruit bleek dat Corden niet altijd zelf met de auto rijdt - en die aflevering staat nu online. Daarin zien we hoe Bieber aan Corden leert hoe je een populair TikTok-dansje doet.

Hij heeft het in de nieuwe aflevering van ‘Carpool Karaoke’ ook over zijn leven als getrouwd koppel met Hailey, en vertelt dat ze samen vaak thuisblijven om series te kijken. Hun favoriet? Dat is nog steeds ‘Friends’, dus vinden de twee er niets beter op dan ‘Smelly Cat’ te zingen, het liedje van personage Phoebe.