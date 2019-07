Justin Bieber en Taylor Swift in de clinch: “Je bent over de grens gegaan” TK

01 juli 2019

08u12

Bron: ANP 1 Celebrities Haar vete met Katy Perry zit er eindelijk op, maar het zou kunnen dat Taylor Swift nu een ruzie met Justin Bieber heeft gestart. De twee liggen in de clinch over manager Scooter Braun, die Bieber vertegenwoordigt.

De manager, die naast Bieber ook onder andere Kanye West en Ariana Grande in zijn stal heeft, heeft platenlabel Big Machine Records gekocht. Daarmee is hij de eigenaar geworden van alle muziek die Swift tot dit jaar maakte. In een post op Tumblr reageerde de zangeres woedend en beweerde ze onder meer dat Braun haar al jaren treitert. “Ik kan alleen maar denken aan het niet-aflatende, manipulatieve getreiter dat hij al jarenlang mijn richting uitgooit.”

Volgens Swift zit Scooter mee achter de hele heisa tussen Kanye West en haarzelf. “Zoals toen Kim Kardashian een illegaal opgenomen telefoongesprek lekte, of toen zijn cliënt Kanye West een revenge porn-muziekvideo maakte waarin hij me naakt toonde. En daarna bracht Scooter hem samen met Justin Bieber om mij belachelijk te maken op sociale media.” De zangeres heeft het over de nasleep van het nummer Famous en de bijbehorende videoclip van Kanye West. In het nummer noemt de rapper Taylor onder meer een bitch. Toen zij beweerde dat ze daar nooit mee akkoord is gegaan, plaatste Kanyes vrouw Kim een videochat online waarin de rapper en de zangeres het nummer bespreken. Daarin ging het overigens nooit over die specifieke passage. Later plaatste Braun een foto van hemzelf, Justin en Kanye, waarbij Justin schreef: ‘Hoi Taylor, hoe is het?’

“De erfenis van mijn muziek komt dus in de handen te liggen van iemand die zijn uiterste best deed om het te vernietigen”, aldus Swift. “En ik heb niet eens de kans gekregen om zelf mijn eigen muziek te kopen. Gelukkig maak ik nu deel uit van een label dat wél gelooft dat ik recht heb op mijn eigen werk.” Taylor zegt dat ze haar post plaatst om minder ervaren muzikanten te waarschuwen. “Hopelijk leest een jonge artiest of een kind met een droom dit en leert die zichzelf beter te beschermen tijdens onderhandelingen. Je zou altijd eigenaar moeten zijn van je artistieke uitingen.”

In de bres

Bieber sprong daarop in de bres voor zijn manager en plaatste een oude foto van hem en Swift op Instagram. Hij schreef daarbij dat hij vond dat ze over de grens was gegaan door Braun zo aan te vallen. De zanger begon zijn betoog met excuses voor de grap die hij ooit over Swift maakte en zij in haar post aanstipte als één van de vele pestacties van Braun.

Daarna zei hij echter dat zijn manager niets met de opmerking te maken had, en dat hij teleurgesteld was dat zij haar woede had geuit op sociale media. "Je weet dat als je dat post, je fans Scooter zullen aanvallen", aldus Bieber. De zanger nodigt zijn vakgenoot uit de kwestie verder privé te bespreken met hem en Braun. “Noch Scooter, noch ik hebben ook maar iets negatiefs over jou te zeggen, en we willen oprecht het beste voor je.”