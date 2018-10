Justin Bieber en Hailey Baldwin zijn getrouwd, zonder voorhuwelijkscontract MVO

02 oktober 2018

10u27 2 Celebrities Justin Bieber (24) en Hailey Baldwin (21) zijn getrouwd, dat meldt de Amerikaanse site TMZ. Het koppel zou vorige maand al in het huwelijksbootje zijn gestapt, maar ze kozen ervoor om dat geheim te houden.

Het huwelijk vond vorige maand plaats in New York, op dezelfde dag dat ze hun toestemmingsformulier om te trouwen gingen ondertekenen. Ze logen over het feit dat ze die dag nog niét zouden trouwen, maar deden dat in realiteit wel.

Hailey moest van Justin geen voorhuwelijkscontract ondertekenen, wat betekent dat ze in het geval van een scheiding de helft van zijn fortuin krijgt. Bieber heeft op dit moment maar liefst 265 miljoen dollar (ofwel 229,5 miljoen euro) op zijn bankrekening staan. Baldwin daarentegen heeft 'slechts' 3 miljoen dollar (2,5 miljoen euro) op haar naam.

Dat verhaal krijgt nog een staartje, want eigenlijk hadden ze afgesproken dat er wél zo'n contract bijgehaald zou worden. Ze contacteerden echter op dezelfde dag als hun huwelijk een advocaat, die hen vertelde dat het onmogelijk was om op zo'n korte termijn een contract op te stellen en te ondertekenen. Dan gingen ze maar verder zonder. Oud genoeg om beter te weten, jong genoeg om het toch te doen.

Volgens bronnen dichtbij het koppel zijn de twee nog wel van plan om een groot feest te geven, maar dat zou slechts een formaliteit zijn omdat ze eigenlijk al lang man en vrouw tegen elkaar mogen zeggen.