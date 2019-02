Justin Bieber en Hailey Baldwin openhartig: “We hebben gewacht met seks tot na ons huwelijk” KD

07 februari 2019

17u05

Bron: ANP 0 Celebrities Justin Bieber (24) en Hailey Baldwin (22) hebben gewacht om hun liefde te consumeren tot ze getrouwd waren. Dat onthult het koppel in een exclusief interview met Vogue. Meer zelfs, hun hunkering naar intiem contact was één van de redenen waarom ze zo snel trouwden. “Het speelde mee, ja”, geeft het koppel grif toe.

In het interview stelt Hailey ook nog dat het huwelijk moeilijk is. "We zijn twee jonge mensen die onderweg leren. Ik ga hier niet zitten liegen en zeggen dat het allemaal een magische fantasie is. Het zal altijd moeilijk zijn. Het is een keuze. Je voelt het niet elke dag, maar er is sowieso iets moois aan de hand. Het gaat over het willen vechten voor iets, je willen inzetten om iets met iemand op te bouwen.”