Justin Bieber en Hailey Baldwin in grootste geheim getrouwd

14 september 2018

20u57

Bron: ANP/Eigen berichtgeving 22 Celebrities Justin Bieber en Hailey Baldwin zijn in het geheim getrouwd. De twee trouwden donderdag in New York voor de wet. Dat meldt People. Volgens insiders stond het huwelijk pas gepland voor 2019, maar zijn ze "plots van gedachten veranderd".

Justin (21) en Hailey (24) werden gespot bij een rechtbank waar huwelijkscertificaten worden uitgeschreven. Een religieuze ceremonie en huwelijksfeest voor familie en vrienden volgen volgens ingewijden binnenkort. Het feest zal waarschijnlijk plaatsvinden in de nieuwe villa van de Canadese popster. Het huis staat in de Canadese provincie Ontario en bevat een groot landgoed van ruim 40 hectare. Justin betaalde er vijf miljoen dollar voor. “Ze gaan het groots vieren, voor God en voor iedereen die ze graag zien”, luidt het.

Volgens insiders luisterde het koppel niet naar de raad of meningen van vrienden of familie. "Ze gingen er gewoon voor", klinkt het. Volgens de bron stond het huwelijk pas gepland voor 2019, maar zijn ze "plots van gedachten veranderd". De zanger zou tijdens de huwelijksplechtigheid beginnen huilen zijn van geluk, en zou Hailey gezegd hebben dat hij gewoon niet kon wachten om in het huwelijksbootje te stappen met haar. Het koppel heeft zelf nog niet bevestigd.

Antwerpse ring

De trouwring liet Justin Bieber maken door het Antwerpse juweliersbedrijf Solow & Co. De ring kost volgens Amerikaanse media ruim een half miljoen dollar, omgerekend zo'n 434.000 euro. Hij wist meteen wat hij zijn verloofde om haar vinger zou schuiven. "Hij was op zoek naar iets elegants om de fijne vorm van Hailey’s handen te accentueren", aldus de uitbater van Solow & Co. in New York, waar Bieber zijn inspiratie ging halen. "We kozen voor een ovalen diamant die uitzonderlijk is qua vorm en stijl." De juwelier gaf nog mee dat hij een paar weken nodig had om de ring te laten maken, en dat de diamanten tussen de 6 en 10 karaat zijn.

Bieber vroeg Hailey, de dochter van acteur Stephen Baldwin, midden juli ten huwelijk op vakantie op de Bahama's. Ze kennen elkaar al jaren. De twee hadden eerst een relatie in 2014, maar gingen uit elkaar. In 2016 gebeurde hetzelfde. Maar eerder dit jaar werden ze weer verliefd, en nu hebben ze die liefde dus ook verzilverd met een huwelijk.