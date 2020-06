Justin Bieber eist 20 miljoen dollar schadevergoeding na beschuldigingen van seksueel geweld MVO

26 juni 2020

09u23

Bron: ANP 0 Celebrities Justin Bieber (26) stapt naar de rechter nadat twee vrouwen hem de afgelopen dagen hebben beschuldigd van van verkrachting. De zanger eist in totaal 20 miljoen dollar (17,9 miljoen euro) van de twee vrouwen, melden Amerikaanse media.

De eerste vrouw, die zichzelf Danielle noemt, zegt in 2014 verkracht te zijn door Bieber. Dat zou zijn gebeurd na een evenement in de Texaanse stad Houston met Scooter Braun. Ze zegt dat Bieber haar uitnodigde naar zijn kamer, waar de twee alleen bleken te zijn. De zanger zou haar hebben uitgekleed en vervolgens hebben verkracht in die hotelkamer.

Danielle zegt dat beschuldigingen aan het adres van Ansel Elgort haar ertoe hebben gebracht naar buiten te treden. De acteur is beschuldigd van het seksueel misbruiken van de toen zeventienjarige Gabby in 2014.

Bieber ontkent

Een andere vrouw, Kadi, antwoordde op de tweet met Danielles verhaal dat ze ook is verkracht door Bieber. Ze zegt dat ze ook naar een hotelkamer werd gelokt in 2015. Volgens haar hield Bieber haar vast in een slaapkamer, waar hij haar ook zou hebben verkracht.

Bieber heeft alle aantijgingen direct ontkend. “Normaal gesproken reageer ik niet op dit soort dingen, omdat ik hier gedurende mijn hele carrière mee te maken heb gehad. Maar seksueel misbruik is niet iets dat ik me zomaar laat aanpraten”, aldus de Canadese artiest.