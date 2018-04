Justin Bieber duikt op in YouTube-video van maatje Rudy Mancuso SD

05 april 2018

14u31

Bron: Kameraki 0

YouTuber Rudy Mancuso heeft een sketch gedeeld waarin niemand minder dan Justin Bieber een kleine gastrol speelt. In 'Racist Superman' ontmoeten we acht supermannen die elk verschillende etnische groepen vertegenwoordigen. De mannen zitten op restaurant en discussiëren over wie nu eigenlijk de beste superheld is. Justin verschijnt als Canadese Superman maar wordt als 'te braaf' beschouwd en afgewimpeld. De cast bestaat verder ook uit DJ Alesso, Anwar Jibawi, King Bach, Corentin, Simon Rex, Timothy DeLaGhetto, IRO, Maia Mitchell en Klarity. Acteur en zanger Mancuso werd vooral bekend via het sociale mediaplatform Vine en mocht vorig jaar in Brazilië het 'Purpose Would Tour'-concert van Bieber openen.