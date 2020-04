Justin Bieber cancelt Noord-Amerikaanse tournee vanwege coronacrisis MVO

01 april 2020

17u25

Bron: ANP 0 Celebrities Justin Bieber (26) wil tijdens de coronacrisis het zekere voor het onzekere nemen. De zanger stelt daarom alle geplande concerten van zijn tournee dit jaar uit, dat laat zijn woordvoerder woensdag weten aan Amerikaanse media.

Justin zou vanaf volgende maand en tot eind september langs 45 steden in Noord-Amerika reizen. “Hoewel Justin, zijn band, dansers en crew druk bezig waren een geweldige show voor te bereiden, stond altijd de gezondheid en het welzijn van de fans bovenaan”, zegt de woordvoerder over de keuze om de concerten uit te stellen.

Nieuwe data worden zo snel mogelijk geprikt en de zanger kijkt er nu al naar uit. “Justin staat te popelen om weer op pad te gaan en op te treden op een plek die veilig is voor iedereen.”

De Noord-Amerikaanse tournee stond in het teken van Biebers album Changes, dat op Valentijnsdag verscheen. Justin had nog geen shows in Europa gepland.