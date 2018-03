Justin Bieber betrokken bij auto-ongeval in Hollywood MVO

24 maart 2018

10u20 0 Celebrities Justin Bieber was betrokken bij een auto-ongeval in West Hollywood, op vrijdagavond. Net voor negen uur 's avonds reed een Range Rover in op de achterkant van zijn wagen.

De locale politie van L.A. kwam ter plaatse, maar stelde uiteindelijk geen rapport op. Ze hielden een oogje in het zeil terwijl Bieber informatie uitwisselde met de andere chauffeur. Geen van beiden raakten gewond bij het ongeval.

Justin was opnieuw alleen op pad, na zijn recente breuk met Selena Gomez. Vorige week werd hij met een nieuwe vlam gespot, tijdens een Craig David-concert. Of het wel degelijk om een nieuwe relatie gaat, is nog niet duidelijk.