Justin Bieber aangeklaagd voor aanrijding fotograaf

16 april 2019

In 2017 reed Justin Bieber (25) bij het verlaten van een kerkdienst paparazzo William Wilson aan. De man klaagt Bieber nu aan.

Twee jaar geleden verliet Justin Bieber - omsingeld door paparazzi - een kerkdienst in Beverly Hills. Hij reed weg in zijn Dodge Ram 2500 pick-up, maar raakte fotograaf William Wilson. De zanger stopte onmiddellijk en probeerde Wilson te helpen. Hij bleef ook ter plaatse tot de politie arriveerde. Die besloten om geen verdere stappen te ondernemen tegen Bieber. Volgens hen was het een dom ongeluk, dat deels veroorzaakt werd door de cameraflitsen die Justin verblindden. De agenten zeiden ook dat Wilson niet op straat had moeten staan.

Toch wil Wilson nu verdere stappen ondernemen tegen Bieber. Hij beweert dat de zanger nalatig was in de manier waarop hij de straat op reed. In de officiële documenten die website TMZ kon inkijken, staat ook te lezen hoe Wilson lijdt aan ‘blijvende invaliditeit, emotionele schade en algemene schade’. Hoeveel de fotograaf van Justin wil krijgen, is niet geweten.