Jussie Smollett vraagt om nieuwe klachten in rechtszaak te laten vallen JVE

23 september 2020

10u50

Bron: ANP 0 Celebrities De advocaten van acteur Jussie Smollett (38) hebben bij een rechtbank in Chicago een verzoek ingediend om alle aanklachten tegen hem te laten vallen. Volgens het juridische team van de ‘Empire’-ster beroept het Openbaar Ministerie zich op bewijsmateriaal dat eerder ongeldig is verklaard.

Het begon allemaal in januari 2019 toen Smollett stelde dat hij in Chicago het slachtoffer werd van een homofobische, racistische aanval. De acteur houdt dat nog steeds vol, maar de politie en aanklagers beschuldigen hem van het doen van een valse aangifte. Hij zou twee broers die hij kende betaald hebben om de aanval in scène te zetten. Met die extra aandacht zou hij namelijk zijn salaris kunnen opkrikken.

De acteur werd daarvoor aangeklaagd, maar niet lang daarna werden alle beschuldigingen ingetrokken. De stad startte daarop een onderzoek naar oorspronkelijke aanklager, Kim Foxx, en stelde een nieuwe aanklager aan. Die moest de zaak nogmaals doornemen. De nieuwe aanklager concludeerde dat er fouten waren gemaakt en dat het bewijsmateriaal vanaf 13 februari 2019 ongeldig was. Ook besloot die de acteur opnieuw aan te klagen.



Een deel van de nieuwe aanklachten blijkt echter gebaseerd te zijn op getuigenissen die de twee vermoedelijke handlangers van de acteur hebben gegeven op 20 februari 2019. Smollets advocaten zeggen nu dat de aanklager geen deel van de eerdere procedure ongeldig mag laten verklaren, om zich vervolgens op dat deel te beroepen in een nieuwe klacht. Ze vragen dus om de rechtszaak te seponeren. Het is nog niet bekend wanneer de rechter zich over dat verzoek zal buigen.

