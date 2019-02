Jussie Smollett ondanks excuses uit laatste twee episodes ‘Empire’ geschreven SD

Bron: Belga 0 Celebrities Jussie Smollett (36) is door de makers van de televisiereeks ‘Empire’ uit de laatste twee afleveringen van het seizoen geschreven. De acteur diende eind januari klacht in omdat hij het Jussie Smollett (36) is door de makers van de televisiereeks ‘Empire’ uit de laatste twee afleveringen van het seizoen geschreven. De acteur diende eind januari klacht in omdat hij het slachtoffer zou zijn geworden van een racistische en homofobe aanval , maar werd donderdag zelf aangeklaagd en gearresteerd omdat hij de aanval verzonnen zou hebben.

Vrijdag lieten de makers van ‘Empire’ weten dat Jussie Smollett niet meer in de overblijvende twee afleveringen van dit seizoen zou verschijnen. “De gebeurtenissen van de afgelopen weken zijn erg emotioneel geweest voor ons allemaal”, schreven ze in een mededeling. “Jussie was de afgelopen vijf jaar een belangrijk lid van onze ‘Empire’-familie en we geven erg veel om hem. De aantijgingen tegen hem zijn erg verontrustend, maar we hebben vertrouwen in het rechtssysteem. We zijn ons echter ook bewust van het effect van dit proces op de cast en crew van onze show en we willen verdere ontwrichting voorkomen. Daarom hebben we besloten om de rol van ‘Jamal’ uit de twee finale afleveringen van het seizoen weg te halen.”

Diezelfde dag bezocht Smollett, die vrijgelaten was op borgtocht, de dichtstbijzijnde set van ‘Empire’ om zijn excuses aan te bieden. Volgens een bron ter plaatse was de ontmoeting gespannen en stresserend voor iedereen. Onder andere acteurs Taraji P. Henson en Terrence Howard waren aanwezig. Naar verluidt zei Smollett: “Het spijt me dat ik jullie dit heb aangedaan, en dat ik geen telefoontjes beantwoord heb. Ik wilde sorry zeggen. Jullie kennen me, ik zou jullie dit nooit aandoen. Jullie zijn mijn familie. Ik zweer het op God, ik heb dit niet gedaan.” Daarmee hield Smollett zijn onschuld dus staande, maar of iemand hem nog gelooft? De acteur werd officieel aangeklaagd voor ‘ongepast gedrag’ en het indienen van een valse klacht. Hij riskeert één tot drie jaar in de cel.