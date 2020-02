Jussie Smollett houdt in rechtbank onschuld staande SDE

24 februari 2020

21u29

Maandag moest voormalig 'Empire'-acteur Jussie Smollett (37) opnieuw voor de rechtbank van Chicago verschijnen voor het in scène zetten van een mishandeling en het doen van een valse aangifte. Vorig jaar werden diezelfde aanklachten tegen hem nog ingetrokken, maar de aanklager geloofde Smolletts verhaal niet. De acteur hield zijn onschuld wel staande.

De 37-jarige Smollett verklaarde destijds bij de politie dat hij als zwarte homoseksuele man zou zijn aangevallen door twee mannen die homofobe en racistische taal uitsloegen. Uiteindelijk wees bewijs in de richting van een vooropgezet plan: Smollett zou de twee mannen zelf 3.500 dollar (3.220 euro) hebben betaald in een poging om zijn carrière op te krikken. In maart 2019 werden eerdere aanklachten die tegen de acteur liepen echter verworpen en moest hij ‘slechts’ 10.000 dollar (9.200 euro) betalen aan de stad Chicago vanwege al het onnodige werk dat hulpverleners en agenten hadden verricht. Ook moest hij een taakstraf uitvoeren.

Maar een speciale aanklager blies de zaak na vijf maanden onderzoek weer nieuw leven in. Smollett gaat in het ergste geval tussen de 1 en 3 jaar naar de gevangenis, indien hij schuldig wordt bevonden.