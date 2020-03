Jurylid Weinstein-zaak ondergedoken na doodsbedreigingen: “Ze noemen haar een verrader” MVO

02 maart 2020

18u49

Bron: Page Six 0 Celebrities De slachtoffers van Harvey Weinstein (67) zijn opgelucht na zijn veroordeling, maar de juryleden die hen aan dat verdict hielpen zitten er minder goed voor. Eén van hen is intussen zelfs ondergedoken na het ontvangen van verschillende doodsbedreigingen.

Dat vertelt de zus was het bewuste jurylid anoniem in een interview met Page Six. “Ze kreeg die haatberichten via sociale media”, verklaart ze. “Men noemde haar een verrader. Na een tijdje was ze bang genoeg om haar koffers te nemen en te vertrekken. Drie dagen geleden besloot ze om onder te duiken.”

‘Jurylid nr. 2', zoals ze ter bescherming van haar privacy in de media genoemd wordt, verwijderde dan ook al haar sociale media-kanalen. Haar woning in New York heeft ze verlaten, maar waar ze nu is weet, behalve haar familie, niemand. “Ze maakte de fout om een tv-interview te geven aan het programma ‘Inside Edition’”, gaat haar zus verder. “Ze dacht dat haar getuigenis ervoor zou zorgen dat niemand haar verder nog zou contacteren voor interviews. Maar het maakte haar net een doelwit voor andere personen.”

Momenteel weigert jurylid nr. 2 elk contact met de buitenwereld. “Haar telefoon neemt ze niet meer op. Zelfs haar vriend kan haar niet meer bereiken. Pas als het ergste voorbij is, komt ze weer naar huis.”

Schuldig

De 67-jarige Harvey Weinstein werd vorige week schuldig bevonden aan de aanranding van Mimi Haliye en verkrachting van Jessica Mann. Een opvallende uitspraak die volgens experts een precedent kan zetten voor gelijkaardige rechtszaken. In het interview met ‘Inside Edition’ vertelde jurylid nr. 2 over het moment van de uitspraak. “Mijn handen waren aan het zweten. Ik bleef maar denken: dit is hét moment.”

Deze uitspraak heeft voor slachtoffers, ook buiten Amerika, alvast een symbolische en emotionele waarde, zo meent professor seksueel strafrecht Liesbet Stevens. “Stel je de commotie voor indien er in deze zaak géén veroordeling zou geweest zijn. Het is een bevestiging van het feit dat er bakens aan het verschuiven zijn in de strijd tegen seksueel geweld. Dat iemand die zijn hele leven een spoor van slachtoffers nalaat, daar op een bepaald moment ook op wordt aangesproken.”

Bij aanhangers van Weinstein - ooit een écht Hollywood-icoon - ligt het natuurlijk helemaal anders. Zij blijven volhouden dat de man niets verkeerds heeft gedaan. Eén van die aanhangers zit waarschijnlijk achter de dreigementen.

