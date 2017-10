Jurylid Regula uit 'Bake Off': "Jamie Oliver is een grote fan" TK

09u52

Je kan gerust zeggen dat jurylid Regula Ysewijn (34) een opvallende verschijning is in 'Bake Off Vlaanderen'. Ze onderhoudt zorgvuldig haar retrolook, inclusief rolkapsels en vurig gestifte lippen. Geen gemakkelijke opdracht, zo blijkt. "Mijn haar wassen, dat is een avondvullende activiteit", vertelt ze in Dag Allemaal.

"Mijn haren komen tot iets boven mijn knieën. Wil ik tegen middernacht met iets of wat droog haar kunnen slapen, dan moet ik dat om zeven uur beginnen wassen", verduidelijkt Regula. Ze vindt het echter niet erg om wat moeite te doen. "Die look, dat hóórt bij mij. Da's gewoon een vorm van respect. Ik ben tenminste fier op mezelf. Iets wat ik bij veel vrouwen tegenwoordig mis. Kijk naar de hipstercultuur bij de mannen: die lopen er perfect gekapt en geschoren bij, een nette broek en vestje, netjes opgeblonken schoenen. En daarnaast loopt dan hun vriendin in een skinny jeans die precies al tien jaar oud is, met sneakers eronder, een losse trui en de haren in een slordig dotje gedaan."

Voor Regula's kapsels moet je wel wat vroeger opstaan. "Ik steek mijn haar dagelijks op, en mijn lippen zijn ook steevast gestift. Alleen besteed ik de ene dag al wat meer tijd aan m'n kapsel dan de andere. Om snel even naar de bakker te gaan, duurt dat maar een halfuurtje. Maar wanneer ik weet dat ik op televisie kom, loopt dat al snel op tot een uur."

Bij ons was Regula tot nu een nobele onbekende, maar de culinaire wereld kent haar al veel langer door haar blog over de Britse keuken. Zelfs Jamie Oliver behoort tot haar fans. "Via een gemeenschappelijke kennis, zijn fotograaf. Da's een maat van mij geworden, en die heeft tegen Jamie gezegd: 'Kijk eens, dat Vlaams meisje daar is áltijd maar over de Britse keuken bezig.' En zo is Jamie mij beginnen volgen op Instagram. Hij bleek een fan. Absurd eigenlijk, als je weet dat ik indertijd dóór hem ben beginnen koken. Sindsdien is het een goede maat. Als ik hem nodig heb, zit hij maar één mailtje ver."





