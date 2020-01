Jury Weinstein-proces krijgt stilaan vorm, één potentieel jurylid riskeert celstraf voor Tweet over rechtszaak SDE

Twaalf juryleden en zes plaatsvervangers. Slechts achttien mensen zijn er nodig om de jury voor het Weinstein-proces samen te stellen, maar na twee weken zijn er nog maar zeven juryleden geselecteerd. Niet alleen geven veel mensen zelf aan dat ze niet onpartijdig over het lot van de gewezen filmproducent kunnen oordelen, ook wijst de verdediging systematisch jonge, blanke vrouwen af. En dan zijn er nog de potentiële juryleden die strafbare feiten plegen, zoals de man die over het proces tweette.

Dagenlang kwamen er dagelijks zo'n 120 mogelijke juryleden naar de rechtszaal in New York afgezakt, om beoordeeld te worden over hun geschiktheid. Maar keer op keer moest het meerendeel van hen ter onverrichter zake weer huiswaarts keren. Om logistieke redenen, of omdat ze zelf aangaven niet partijdig te kunnen zijn. In dat laatste geval ging het dan meestal om vrouwen - zelf ooit het slachtoffer van misbruik, of met een (al dan niet vage) connectie met Weinstein. Uiteindelijk mochten zo'n 140 potentiële juryleden thuis een vragenlijst invullen waaruit hun geschiktheid zou blijken. In de lijst werd onder meer naar hun beroep gevraagd en of ze ooit seksueel misbruikt waren.

Donderdag werden 63 juryleden, waaronder topmodel Gigi Hadid, op basis van de vragenlijst geschrapt. De 40 resterende kandidaten werden vervolgens ondervraagd door de verdediging en de openbare aanklagers. Voor het vragenvuur waarschuwde rechter James Burke de mogelijke juryleden nog dat ze het vermoeden van onschuld steeds in het achterhoofd moesten houden: “Deze rechtszaak is geen referendum over de #MeToo-beweging”, zei hij. “Het is ook geen referendum over seksueel misbruik. De enige kwestie waarover jullie moeten beslissen is of de beschuldigde bepaalde daden begaan heeft die tot een bepaalde misdaad geleid hebben.”

Vragenvuur

Vervolgens kregen de juryleden dus enkele vragen voorgelegd. Zo vroeg advocaat Damon Cheronis: “Denk je dat het mogelijk is dat een individu zegt dat hij of zij seksueel misbruikt is wanneer dat niet waar is?” En: “Denkt iemand dat een individu seks kan hebben met iemand die hij of zij niet aantrekkelijk vindt om een andere reden dan liefde?” Openbare aanklager Meghan Hast wilde dan weer weten of de juryleden het geduld hadden om naar uitgebreide, emotionele getuigenissen van de vermeende slachtoffers te luisteren. En assistent-openbare aanklager Joan Illuzzi-Orbon vroeg: “Is er iets aan de manier waarop Harvey Weinstein er in de rechtbank uitziet, dat ontkent dat hij gewelddadig kan zijn, een verkrachter?” Daarmee verwees ze naar de fragiel uitziende producent, die steevast met een looprekje naar de rechtbank komt.”

Uiteindelijk werden drie zwarte vrouwen, een zwarte man en drie blanke man geselecteerd. Vandaag (vrijdag) worden nog eens zo’n 100 nieuwe juryleden beoordeeld.

Celstraf

Ondertussen loopt potentieel jurylid Howard Mittelmark het risico op een celstraf. Vorige week werd hij geselecteerd om een vragenlijst in te vullen, en donderdag moest hij opnieuw voor de rechtbank verschijnen. Net als de andere potentiële juryleden dus. Bij aankomst riep rechter James Burke hem echter meteen naar voren, waarna een rechtbankmedewerker Howard een kopie van zijn Twitter-feed overhandigde. “Ik vraag dat je een advocaat inschakelt en op dinsdag 10 maart samen met je advocaat opnieuw naar deze rechtbank komt”, sprak de rechter hem streng toe. “Je riskeert een boete en een celstraf van 30 dagen.” Een duidelijk aangedane Howard antwoordde: “Ik weet het nu.”

De reden van deze strenge behandeling? Howard had vorige week een bericht op Twitter geplaatst waarin stond dat hij graag jurylid wilde worden om zijn boek te promoten. “Als iemand weet hoe een mens er hypothetisch voor kan zorgen dat hij jurylid wordt bij een belangrijke zaak om zijn nieuwe boek te promoten, (...) stuur me dan een privé-bericht", stond in het nu verwijderde bericht te lezen. Het team van Weinstein kwam het bericht op het spoor en alarmeerde de rechter. Dat Howard berichten als ‘Met wie je ook seks moet hebben om in die jury te komen, doe dat’ en ‘Ik weet niet of dit telt als beïnvloeding van de jury, maar hij is schuldig’ leuk vond, deed zijn zaak uiteraard geen goed.