Jury in misbruikzaak Cosby compleet: rechtszaak maandag van start SD

05 april 2018

09u08

In een rechtbank in Pennsylvania zijn de benodigde twaalf juryleden voor de rechtszaak tegen Bill Cosby (80) geselecteerd. De zaak gaat maandag van start met de openingsverklaringen van Cosby en de aanklagers.

De identiteit van de juryleden wordt niet prijsgegeven, maar de New York Post constateerde dat de meeste van hen van middelbare leeftijd zijn, met uitzondering van een man die in de twintig lijkt en twee vrouwen die de zestig zijn gepasseerd. Twee van de leden zijn Afro-Amerikaans, de rest is wit. De jury bestaat uit vijf vrouwen en zeven mannen. Zij worden tijdens het proces, dat wel een maand kan duren, afgeschermd van de rest van de wereld om beïnvloeding te voorkomen.

Cosby wordt in de zaak beschuldigd van het drogeren en misbruiken van basketbalcoach Andrea Constand (44). Vorig jaar wisten zowel de aanklagers als het juridische team van Cosby de jury niet te overtuigen, waardoor de zaak nietig werd verklaard. In de nieuwe behandeling mogen er meer getuigen tegen de komiek opgetrommeld worden. Naast Constand zullen nu vijf andere beschuldigers, onder wie model Janice Dickinson, hun verhaal doen in de rechtbank.

Ook het team van Cosby krijgt in de nieuwe zaak meer troeven in handen: hij mag een eerder geweigerde getuige oproepen en bewijs dat Constand geld van hem aannam opnemen in de verdediging.