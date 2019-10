Jurk van Lady Gaga wordt ‘per ongeluk’ op veiling aangeboden Redactie

29 oktober 2019

19u00

Bron: AD 0 Celebrities De jurk die Lady Gaga in januari droeg naar de uitreiking van de Golden Globes wordt momenteel te koop aangeboden via Nate D. Sanders Auctions. Er kan geboden worden vanaf 8000 dollar (ongeveer 7000 euro, nvdr.). Alleen blijkt nu dat de jurk helemaal nooit bij het veilinghuis terecht had mogen komen. Dit meldt Page Six.

De Valentino-jurk zou volgens Sara Corea, een medewerker van het Beverly Hilton hotel, daar zijn ‘achtergelaten’ door de ster zelf. De Golden Globes vonden plaats in het betreffende hotel en Corea claimt de jurk naar de gevonden voorwerpen gebracht te hebben, nadat ze het kledingstuk in Gaga’s hotelkamer vond. Volgens haar kwam er maandenlang niemand opdagen om de jurk op te halen en mocht zij het kledingstuk uiteindelijk houden. Hierop zou Sara besloten hebben de jurk te laten veilen.

Een woordvoerder van het hotel laat weten dat Gaga’s jurk niet is gestolen en dat het ook nooit de bedoeling is geweest dat het stuk bij een veilinghuis zou belanden. “We zijn momenteel nog aan het onderzoeken wat er nou precies is gebeurd, maar laten we voorop stellen dat van diefstal geen sprake is. We werken met meerdere partijen samen om de jurk bij de juiste persoon terug te krijgen.”