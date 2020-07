Juridische oorlog dreigt tussen zonen van John Lennon: “Ik heb evenveel recht op het fortuin van mijn vader” Redactie

30 juli 2020

13u00

"Ik heb evenveel recht op het fortuin van mijn vader als mijn halfbroer", zegt hij, maar of Julian Lennon (57) na de dood van John Lennons weduwe Yoko Ono (87), die heel ziek is, evenveel zal incasseren als John en Yoko's zoon Sean (44), is weinig waarschijnlijk. Dat schrijft weekblad PRIMO. "Yoko denkt aan haar eigen zoon, niet aan die van haar voorganger."

Hij mag dan wel de zoon zijn van een van ‘s werelds beroemdste rocksterren ooit, veel heeft Julian Lennon daar nooit aan gehad. John Lennon liet zijn eerste vrouw en Julians moeder, Cyntia, van de ene dag op de andere in de steek, keek nog amper om naar zijn zoon en maakte er zich van af met een alimentatie van 3.000 dollar (iets meer dan 2.500 euro) per jaar en een spaarpot van 62.000 dollar (72.500 euro) waar Julian enkel aan kon vanaf zijn 25ste verjaardag.

Goed, Julian heeft zijn familienaam ook wel gebruikt om zijn eigen muzikale carrière van de grond te krijgen, wat trouwens zijn volste recht was, maar echt veel is daar, één hitje daargelaten, eigenlijk nooit van terechtgekomen. Dan had Sean, de zoon die John Lennon later kreeg bij Yoko Ono, met wie hij in 1969 en vlak voor de split van The Beatles trouwde, het beter getroffen. Hij werd door vader en moeder niet enkel rot verwend, maar kreeg van John ook alle vaderliefde die Julian altijd heeft moeten ontberen. Nu staat hij ook op de eerste rij voor het incasseren van het familiefortuin dat momenteel nog altijd onder het beheer valt van Yoko Ono.

(lees verder onder de foto)

Miljoenen dollars

Dat fortuin wordt geschat op een fabelachtige 700 miljoen dollar (597 miljoen euro) en wordt met de dag nog omvangrijker, want sinds enkele maanden is Yoko vastgoed aan het verkopen. Dat doet ze niet zonder reden, want John Lennons weduwe, die al enkele jaren aan een rolstoel is gekluisterd, wordt steeds zieker en voelt, aldus vrienden, haar einde naderen. “Ze wil alles geregeld hebben tegen dat haar tijd erop zit”, zeggen die. “En alles overdragen aan haar zoon, zodat die dan zelf kan beslissen hoe dat geld wordt besteed of eventueel wordt geïnvesteerd.”

Of Julian daar mee van zal profiteren, is nog zeer de vraag, maar als dat niet het geval is, zou dit kunnen leiden tot een juridisch gevecht tussen de twee halfbroers. “Daarom heeft Julian de tweede vrouw van zijn vader gevraagd om hem niet te vergeten als het er op aankomt te beslissen wat er met haar geld en dat van John Lennon moet gebeuren, maar of ze daar ook rekening mee zal houden, is afwachten. En het is, eerlijk gezegd, weinig waarschijnlijk.”

