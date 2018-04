Junior Planckaert is opnieuw vrijgezel KD

03 april 2018

14u03

Bron: Dag Allemaal 1 Celebrities Ze waren zeven jaar samen, maar nu zijn Junior Planckaert (25), de jongste zoon van ex-wielrenner Eddy Planckaert en zijn vrouw Christa, en zijn vriendin Shirley (25) geen koppel meer.

Wat de exacte reden is van hun breuk, is niet geweten, maar in het verleden liet Junior zich wel uit over de afstand tussen hun woonplaatsen. 'Verhuizen naar de Ardennen, 't is een heel grote stap voor haar', vertelde Junior daarover in Dag Allemaal. 'Zij woont in Velzeke bij Zottegem, en ze heeft daar haar leven, haar familie, veel vrienden. Mijn ouders en ik doen er alles aan opdat ze zich bij ons thuis zou voelen. Shirley is zot van paarden, we willen nu paardenstallen bouwen aan onze chambres d'hôtes. En Shirley zou die dieren dan kunnen verzorgen... Eén ding is zeker: ik ga in geen geval weer in Vlaanderen wonen, dat wéét Shirley.'

Vorig jaar hadden de twee nog plannen om te gaan samenwonen.