Julie Vermeire gaat even bij haar oma wonen: "Ik heb liever dat papa mij met rust laat" Julie Vermeire (20) studeert bij haar oma in de blokperiode Veerle Van De Wal

30 mei 2018

06u51

Bron: Story 17 Celebrities Als eerstejaarsstudente in ‘Media en Entertainment Business’ aan de Thomas Moore Hogeschool in Mechelen is de examenperiode een stressvolle periode voor de dochter van Jacques Vermeire. Om zich volledig op haar studies te kunnen concentreren, verblijft ze in de blokperiode bij haar oma.

"Tijdens de vorige examenperiode in december studeerde ik ook bij mijn oma en was ik voor alle vakken geslaagd. Ik heb daar meer regelmaat en discipline dan thuis, waar ik sneller afgeleid ben op mijn kamer. Papa is tijdens de examenperiode vaak van huis weg, dus bij oma is sowieso makkelijker. Ze doet echt alles voor mij. Ze maakt me elke ochtend wakker, kookt voor mij en zorgt voor een gezond vieruurtje," vertelt Julie in Story.

Niet dat Jaques haar nog nooit geholpen heeft tijdens de examen. "In het eerste semester had ik veel economische vakken. Toen heb ik papa’s hulp gevraagd omdat ik daar niet sterk in ben. Mijn huidige examens kan ik wel alleen aan. Ik heb liever dat hij me met rust laat, dat respecteert hij ook. Hij vraagt wel regelmatig of het lukt. Zo werkt het prima!"