Julie Van den Steen ‘ingenaaid’ in glitterjurk JB

31 januari 2018

00u14 1 Celebrities Wie de MIA's heeft gevolgd, kon niet naast Julie Van den Steen kijken. De presentatrice schitterde – letterlijk – in een enkellange zilveren glitterjurk van Ba&Sh. “Ik had dat kleed al eens gespot op internet en toen ik nadien met de stylist een outfit moest kiezen, zag ik die opnieuw. Het was ‘meant to be’ (lacht).”

Alleen… “Ze was te groot, dus ze hebben overal speldjes moeten steken. Tot zelfs in mijn bh. Ik zit dus letterlijk ingenaaid in mijn eigen jurk”, lachte Julie. “Helaas zal ik de schaar moeten gebruiken om terug uit mijn kleed te geraken, dus ze een tweede keer aantrekken, zal moeilijk zijn…” Julie kijkt zeer tevreden terug op haar twee liveshow. "Zò leuk om te doen. Ik had zenuwen, maar heb genoten. Trouwens, Coely en Oscar And The Wolf zijn mijn favorieten en die zijn dan ook nog eens de grote winnaars."