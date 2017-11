Julie Van den Steen denkt dat Madonna ouder dan 70 is: "Als jullie iemand uitnodigen, kies dan iemand met verstand" SVM/Maxime Segers

12u47

Zware uitschuiver van Julie Van den Steen gisteravond bij de Nederlandse talkshow 'RTL Late Night': de MNM-presentatrice verklaarde er dat Madonna inmiddels over de 70 jaar is. In realiteit telt de Amerikaanse zangeres 59 lentes. "Als jullie iemand uitnodigen, kies dan iemand met verstand", reageerden de kijkers gefrustreerd.

Onze landgenote mocht mee aan tafel omdat ze ervan overtuigd is dat Miley Cyrus de nieuwe 'Queen of Pop' is. Dat had volgens haar meerdere redenen. Zo zou de 25-jarige zangeres "echt en herkenbaar" zijn voor haar fans. Of ze nog veel monsterhits zal scoren? "Daar durf ik geld op inzetten, ja."

Maar dan verkondigde Van den Steen dus ook nog dat Madonna inmiddels al "rond de 71 jaar zou moeten zijn". En dus was het tijd voor een nieuwere generatie, zoals Cyrus.

REUTERS Madonna, tot nader order nog altijd maar 59.

Op sociale media barstte de verontwaardiging meteen los. "Zit een mevrouw die zich popjournaliste noemt. Zegt dat Madonna in de 70 is. Ga je huiswerk doen! Die nemen we niet meer serieus", klonk het. Of nog: "Wat een slecht verhaal van die Belgische dj, tijd voor andere tafelgasten." En: "Wat praat zij een onzin, zeg. En dat mag zich deskundige noemen?"

