Julie Andrews voelde zich vreselijk toen ze het echte Von Trapp-huis uit ‘The Sound Of Music’ bezocht: “Daar hangt kwaad in de lucht” MVO

23 oktober 2019

17u11

Bron: Buzzfeed News 4 Celebrities Julie Andrews (84), die we elk najaar opnieuw weer op tv zien in de klassieker ‘The Sound Of Music’, vertelde in een recent interview over haar bezoekje aan het échte Van Trapp-huis. Dat beviel haar absoluut niet: “Je voelde dat er kwaad tussen die muren had geleefd.”

Hoewel ze zich onsterfelijk maakte als Maria Von Trapp, de zingende non die voor de zeven Von Trapp-kinderen zorgde en zo het hart van hun vader won, voelde Julie zich niet op haar gemak in het echte huis van de familie. ‘The Sound Of Music’ werd niet in de authentieke villa opgenomen, maar op een filmset. Ze schreef daarover in haar pas verschenen memoires, getiteld ‘Home Work’, en sprak er opnieuw over in een tv-interview met Buzzfeed News.

“Tijdens de opnames ben ik nooit in de woning van de Von Trapps geweest”, klinkt het. “Lang daarna heb ik het huis wel bezocht. Vreselijk vond ik dat”, geeft ze toe. “Die villa is overgenomen geweest door Heinrich Himmler, een Nazi-commandant. Wat er daar vervolgens allemaal gebeurd is, is verschrikkelijk.” Himmler was één van de aanvoerders van de Holocaust. Hij gebruikte het Von Trapp-huis als een zomeronderkomen. Er liet er een muur met prikkeldraad rond bouwen, die volledig geplaatst werd door Joodse slaven.

“Ik was daar niet graag”, besluit Julie. “Je kon het kwaad dat ooit tussen die muren heeft geleefd echt voelen.” Gelukkig blijft haar liefde voor de film wel intact. “Het is een film die belangrijk blijft, zeker in het huidige politieke klimaat. Het is nog altijd één van mijn favoriete projecten.”