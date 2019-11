Julie Andrews verborg haar Oscar jarenlang: “Het voelde alsof ik hem niet verdiende” SDE

In 1964 won Julie Andrews (84) een Oscar voor 'beste actrice' voor haar rol in 'Mary Poppins'. Indrukwekkend, want het was haar eerste filmrol. Maar Julie had lange tijd het gevoel alsof ze die Oscar niet verdiende, en dus verborg ze het beeldje op de zolder. Dat vertelde de legendarische actrice in 'The Graham Norton Show'.

Waar de meeste acteurs een Oscarbeeldje maar wat graag duidelijk in het zicht zouden plaatsen, deed Julie Andrews in 1964 net het omgekeerde. Toen ze met de Academy Award voor ‘beste actrice’ naar huis mocht, verstopte ze het beeldje op zolder. Dat verklapte Julie in ‘The Graham Norton Show’. “Ik bewaarde de Oscar lange tijd op zolder omdat ik het gevoel had dat ik het als een soort van ‘Welkom in Hollywood’ had gekregen. Het voelde alsof ik het niet verdiende", gaf ze toe. “Ik had nog nooit eerder een film gemaakt! Het was mijn eerste film ooit en dus dacht ik: ‘Ik voel me niet echt waardig’, en ik verborg het beeldje voor een tijdje op zolder. Maar nu staat het wel mooi tentoongesteld in mijn bureau.”

Maar de actrice moest wel leren om zichzelf goed genoeg te vinden, bekende ze. “Zoveel succes zo vroeg in mijn carrière, zorgde ervoor dat ik therapie en analyse nodig had. En ik leerde dat je het gewoon goed moet doen en de films die je maakt, moet eren. Het is een geweldig cadeau, maar er komen ook heel wat verplichtingen bij kijken.”