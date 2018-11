Julia Roberts vindt het prima om 50+ te zijn en stort zich op nieuwe tv-rol MVO

Bron: ANP 0 Celebrities Een jaar na haar vijftigste verjaardag begrijpt Julia Roberts nog steeds niet waarom mensen problemen hebben met die leeftijd. “Als je erover leest klinkt het als iets waar je over hoort te flippen, maar ik voel me trots en gelukkig als 51-jarige”, aldus de actrice.

Roberts begint in deze levensfase aan iets nieuws: ze heeft haar eerste grote televisierol te pakken in ‘Homecoming’, een nieuwe serie van Amazon. De ‘Pretty Woman’-ster speelt daarin Heidi Bergman, een psychologe bij een organisatie die oud-militairen moet helpen hun weg weer te vinden in het normale leven. De serie springt heen en weer tussen die tijdlijn en jaren later, waarbij duidelijk wordt dat niet alles was wat het leek in het instituut.

“Het was een beetje een puzzel af en toe”, zegt Roberts over het afwisselen van de verhaallijnen. “Er zijn allerlei plotwendingen en lagen, en mensen die in bepaalde scènes iets weten maar in andere nog niet.” Ze moest zo nu en dan terugvallen op regisseur Sam Esmail, die eerder serie Mr. Robot bedacht. “Soms moest hij het echt even op een rijtje zetten: in deze scène kom je net daar vandaan, dit is wat jij weet, dit is wat zij weten.”

Vijftig films

Haar televisieklus voelde niet anders dan de ruim vijftig films waar ze de afgelopen dertig jaar aan werkte. “We hebben het in twee delen opgenomen, vijf afleveringen per keer. En Sam heeft alles geregisseerd, dus dat leek heel erg op de omstandigheden op een filmset.”

Voor acteurs is het verschil tussen film en tv sowieso weggevallen, vindt Roberts. “Alles is zo goed, de lat ligt zo hoog. Wat voor mij wel een leuke verandering is, is dat je met televisie bij de mensen thuiskomt. We zijn een soort maaltijdbezorgers, maar dan met entertainment.”

Bingen

Alle tien de afleveringen van het eerste seizoen van ‘Homecoming’ staan deze week online. De actrice ziet daar de voor- en de nadelen van. “Er valt iets voor te zeggen om een week te moeten wachten om ergens achter te komen, dat bouwt de spanning wel op. Maar als kijker is het ook heel verleidelijk om meteen door te bingen en je te laten opslokken door het verhaal.”

Haar eigen tv-favorieten zijn op dit moment ‘Ozark’, ‘The Handmaid’s Tale’ en ‘Big Little Lies’. “Maar ik kom niet veel aan tv toe. Dat is het nadeel van kinderen van elf en bijna veertien. Tegen de tijd dat de volwassenen kunnen bepalen wat er aangaat, wil ik eigenlijk zelf ook naar bed.”