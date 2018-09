Julia Roberts deelt zeldzame romantische foto na geruchten over scheiding MVO

Celebrities Julia Roberts (50) slaat terug na scheidingsgeruchten over haar en haar echtgenoot Danny Moder. Waar verschillende Amerikaanse media beweren dat haar relatie op de klippen is gelopen, deelt Julia nu een romantische foto.

De actrice schermt haar privéleven, en zeker haar relatie, normaal gezien zo goed mogelijk af. Maar in het licht van de geruchten deelt ze nu toch een foto waarop ze Danny innig omhelst.

"Oh zomer, dankjewel! Je maakte ons blij en dapper. We genoten van elk moment in de zon en zijn doordrenkt met vreugde!" schreef ze erbij. Om het af te maken voegde ze de hashtag #familytime toe. Wie er nog aan twijfelde: Julia Roberts is nog steeds dolverliefd.

Oh Summer, thank you! You made us happy and brave. We embraced every moment of sun drenched JOY ☀️ #familytime