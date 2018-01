Julia Louis-Dreyfus weer aan de slag bij 'Veep' na strijd tegen kanker MVO

22 januari 2018

06u45 0 Celebrities Julia Louis-Dreyfus gaat na haar borstkankerbehandeling weer langzaam aan de slag voor 'Veep'. De actrice heeft enkele sessies bezocht waarbij de castleden scripts voor het laatste seizoen van de serie doornamen.

Een week na haar zesde Emmy-overwinning voor haar rol in 'Veep', maakte Julia in september bekend dat er borstkanker bij haar was geconstateerd. De opnames voor het zevende en laatste seizoen van de serie werd om die reden voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Mede-castlid Matt Walsh meldt zondag aan Entertainment Weekly dat de opnames aankomende zomer worden hervat. De acteurs zijn in de laatste maand al een paar keer bij elkaar gekomen, en ook Julia was enkele keren van de partij. "We hebben haar weer gezien, het gaat goed met haar. Ze heeft haar laatste chemo erop zitten en is herstellende", aldus Matt, die laat weten dat de vooruitzichten voor de actrice erg goed zijn.

Het laatste seizoen van 'Veep' wordt in 2019 uitgezonden.