Jude Law wordt voor de zesde keer vader

20 mei 2020

17u19

Bron: MirrorOnline 0 Celebrities Gezinsuitbreiding ten huize Jude Law (47): de acteur en z'n tweede vrouw, Phillipa Coan (32), verwachten een eerste kindje samen. Dat schrijft MailOnline.

Vorig jaar stapte Jude Law in het huwelijksbootje met Phillipa Coan. De acteur gaf toen duidelijk te kennen dat hij niets tegen een nieuwe baby had: “Ik vind het geweldig, dus waarom niet? Ik heb het geluk om een relatie te hebben met iemand waarop ik waanzinnig verliefd ben. Het idee van meer kinderen is gewoon fantastisch.” Het lijkt erop dat Phillipa die gevoelens deelt, want deze week werd de psychologe met een babybuikje gezien tijdens een wandeling in Londen.

Voor haar is het haar eerste kindje, maar Jude is niet aan z'n proefstuk toe. Hij heeft al vijf kinderen uit eerdere relaties. Het hele gezin kijkt uit naar de komst van de baby, klinkt het bij een vriend van het koppel. “Hij en Phillipa zijn onwijs gelukkig samen, en kijken ernaar uit om hun familie uit te breiden. Iedereen is zo opgewonden om de nieuwe aanwinst te ontmoeten."

Wanneer Phillipa moet bevallen, is niet geweten.

