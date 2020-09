Jude Law in alle stilte voor zesde keer vader geworden TDS

15 september 2020

16u14

Bron: ANP 0 Celebrities Jude Law heeft weer een kindje gekregen. De 47-jarige acteur vertelde maandag in de talkshow van Jimmy Fallon dat zijn vrouw Phillipa Coan (32) onlangs ver weg van alle camera’s is bevallen van zijn zesde kind.

Jude vertelde dat hij tijdens coronacrisis vooral veel aan tuinieren deed. “Oh en daar bovenop heb ik een baby gekregen”, verklapte de acteur. De Brit zei dat hij en zijn vrouw zich gezegend voelen, maar dat het wel apart voelt om in deze tijd een kind op de wereld te zetten. Of het koppel een zoon of dochter heeft gehad, deelde Jude niet.

Vorig jaar stapte Jude Law in het huwelijksbootje met ‘zijn’ Phillipa. De acteur gaf toen duidelijk te kennen dat hij niets tegen een nieuwe baby had: “Ik vind het geweldig, dus waarom niet? Ik heb het geluk om een relatie te hebben met iemand waarop ik waanzinnig verliefd ben. Het idee van meer kinderen is gewoon fantastisch.”

Het leek er dus op dat Phillipa die gevoelens deelde. Voor haar is het haar eerste kindje, maar Jude is niet aan z’n proefstuk toe. Hij heeft al vijf kinderen uit eerdere relaties. Het hele gezin keek uit naar de komst van de baby, klinkt het bij een vriend van het koppel. “Hij en Phillipa zijn onwijs gelukkig samen, en keken er echt naar uit om hun familie uit te breiden. Iedereen is zo opgewonden om de nieuwe aanwinst te ontmoeten.”

