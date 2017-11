Joy Anna Thielemans voorlopig niet terug op het scherm: "Ik ben nu vooral vanalles aan het bedenken" CD

10u42 0 Dieter Bacquaert Joy Anna Thielemans Celebrities Hoe zou het nog zijn met Joy Anna Thielemans? De actrice was in februari voor het laatst te zien in de Eén-soap Thuis en sindsdien is het bijzonder stil rond haar.

"Dat is een heel bewuste keuze. De voorbije jaren waren zo druk en ik ben van plan om nooit meer zo hard te werken als toen. Waarschijnlijk gaat me dat niet lukken, maar ik ga er wel op letten. Die rust heeft me ontzettend deugd gedaan," aldus de actrice.

"Voor Control Alt Delete, een programma over jongeren en technologie. Ik heb zelfs even in Nederland gewoond, maar nu ben ik terug in Antwerpen. Heel fijn! Maar in Vlaanderen terug op het scherm komen, dat zal nog niet voor meteen zijn. Ik ben vooral als maker vanalles aan het bedenken en dat is zo leuk. Dat is ook de reden waarom ik uit Thuis ben gestapt, om zulke dingen te mogen doen. Ik voel me ontzettend gelukkig."

Af en toe heeft ze dan ook de nodige rust nodig. "Soms ga ik naar mijn tiny house in Frankrijk om me even te vervelen. Het is belangrijk om dat gevoel regelmatig op te roepen, want zo komen de beste ideeën naar boven. Voor alles in het leven! "