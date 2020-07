Journalisten getuigen over hun ervaring met Johnny Depp: “De whiskywalmen vlogen van hem af, maar hij is altijd sympathiek gebleven”

Celebrities

De rechtszaak van Johnny Depp (57) tegen tabloid ‘The Sun’, beter bekend als ‘het moddergooien tussen Depp en zijn ex Amber Heard (34)’, is intussen zijn derde week ingegaan. De (al dan niet verzonnen) vuile was die de twee buitenhangen wordt daarbij steeds smeriger, van “ Ze legde een drol in ons bed “ tot “ Hij gooide flessen naar me als granaten ”. Vooral Amber neemt geen blad voor de mond en sleurt haar voormalige partner met de glimlach door het slijk. Maar is de sympathieke Hollywood-piraat echt zo agressief als haar getuigenis doet uitschijnen? Onze journaliste Kristien Gijbels peilde bij haar internationale collega’s naar hun ervaringen met de ‘Pirates of the Carribbean’-acteur. “Hij heeft zijn drankverslaving nooit ontkend. Je kon hem alles vragen én op een eerlijk antwoord rekenen.”