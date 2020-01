Journalisten beledigen uiterlijk van Beyoncé’s 7-jarige dochter, en dat komt hen duur te staan SDE

03 januari 2020

13u00 0 Celebrities Twee Amerikaanse journalisten zijn zwaar onder vuur komen te liggen nadat ze het uiterlijk van Blue Ivy Carter, het zevenjarige dochtertje van Jay-Z (50) en Beyoncé (38), bekritiseerd hadden. Hoewel ze ondertussen hun excuses hebben aangeboden, worden ze op sociale media nog steeds belaagd door kwade mensen die het niet vinden kunnen dat volwassenen kleine meisjes beledigen.

Het begon allemaal met een schijnbaar onschuldige foto van rapster Megan Thee Stallion, Beyoncé en haar dochtertje Blue Ivy. De drie hadden samen Nieuwjaar gevierd, en deelden enkele foto’s van die gebeurtenis op Instagram. Een leuke foto, maar zo zag K. Austin Collins, een recensent van het bekende magazine Vanity Fair, het niet. Hij tweette: “Ik heb het gevoel dat de genen die verantwoordelijk zijn voor het gezicht van Jay-Z Blue Ivy hard gaan raken. Arm kind.” Daarop antwoordde Violet Lucca, webredacteur voor modetijdschrift Harper’s Bazaar: “Is dat nog niet gebeurd misschien?” En ze voegde eraan toe: “Of wanneer ze 16 is gaat ze plastische chirurgie nemen zoals Kylie Jenner en dan moeten we allemaal doen alsof ze er altijd al zo uitzag ... Ik kan echt niet doen alsof ik veel medelijden heb met de ongelofelijke rijken.”

(Lees verder onder de foto.)

Collins heeft zo'n 24.000 volgers op Twitter, Lucca zo’n 4.000, dus het hoeft niet te verwonderen dat hun opmerkingen veel gelezen werden en gretig gedeeld werden. Het leverde hen enorm veel commentaar op, want het uiterlijk van een zevenjarig meisje bekritiseren, dat getuigt van weinig fatsoen. Zo schreef een gebruiker op Twitter: “Er is niets onschuldig aan het beledigen van het uiterlijk van een kind. Ongeacht of dat kind beroemde ouders heeft of niet.”

(Lees verder onder de tweet.)

Since y’all wanna be bold and anti-Black on this app, especially when it comes to Blue Ivy: pic.twitter.com/8os61E12V8 Clarkisha Kent(@ IWriteAllDay_) link

Ondertussen hebben de twee journalisten hun originele bericht verwijderd. Collins heeft ook zijn excuses aangeboden. “Ik bied mijn excuses aan over de Blue Ivy-tweet", schreef hij. “Het was een slechte grap, en zwarte meisjes in het bijzonder verdienen beter.” Ook Lucca bood haar excuses aan, al werd ook duidelijk dat ze de reacties eigenlijk overroepen vond. “Kinderen van beroemdheden zouden off limits moeten zijn, maar dat zijn ze niet altijd geweest. Dus ik heb iets kleinzielig gezegd, en in ruil hebben ze me lelijk, oud en een racist genoemd.”

Later schreef ze nog: “Ik hang niet het slachtoffer uit... Het spijt me dat ik de dochter van Beyoncé beledigd heb door te suggereren dat ze misschien ooit plastische chirurgie zal krijgen, zoals zoveel kinderen van beroemdheden doen.” En ze maakte duidelijk dat ze niet van plan was om zich nog verder te excuseren: “Kam schreef een heel oprechte verontschuldiging, en iedereen antwoordt hem dat hij het voor zich moet houden. We zitten nu in de categorie ‘slecht’ en we kunnen er op geen enkele manier uitkomen. En ik ben er zeker van dat heel veel mensen hierop zullen reageren door te zeggen dat ik weer het slachtoffer uithang.”

Naar goede gewoonte hebben Jay-Z en Beyoncé zelf niet gereageerd op de heisa.

I’m sorry about the Blue Ivy tweet — bad joke, and black girls in particular deserve better. k austin collins(@ melvillmatic) link

Kam wrote a very earnest apology and everyone in the replies is telling him to keep it. We’ve been moved to the evil category and there’s no way for us to get out of it. I’m sure there will be plenty of people responding to this saying I’m playing the victim by pointing this out. Violet Lucca(@ unbuttonmyeyes) link

I’m not playing the victim...sorry that I insulted Beyoncé’s daughter by suggesting that she might get plastic surgery some day, like many children of famous people do. Violet Lucca(@ unbuttonmyeyes) link