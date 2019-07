Joss Stone gedeporteerd uit Iran na nacht in de cel: “Ze hebben mijn hart gebroken” TDS

04 juli 2019

12u08

Bron: Instagram 0 Celebritites Via een filmpje op Instagram heeft Joss Stone (32) laten weten dat ze uit Iran is gezet. De zangeres was naar het land in het Midden-Oosten afgezakt, maar dat was buiten klaarblijkelijk buiten de wil van de autoriteiten gerekend. “We zijn opgepakt en gedeporteerd”, zegt Stone. “Ze hebben mijn hart gebroken.”

Omdat de Iraanse diensten niet geloofden dat Stone niet publiekelijk zou optreden in het land, was ze op de zwarte lijst gezet. “We wisten dat ik geen publiek optreden zou mogen geven omdat ik een vrouw ben. Dat is hier illegaal”, aldus de zangeres. In een verklaring bij de video gaat ze verder: “Persoonlijk had ik ook geen zin om in de Iraanse gevangenis te belanden of om me met politieke zaken te bemoeien. En ik wil ook geen andere mensen in gevaar brengen.”

Stone en haar entourage werden na een discussie met de douane opgepakt. Ze werden een nacht in de cel gegooid en moesten de volgende dag het land verlaten. “Ik was natuurlijk van slag. Ik was zo dichtbij en toch zo ver weg. Ze hebben een stukje van mijn hart gebroken.”

Toch blikt de zangeres niet met een vervelend gevoel terug op de situatie. “De mensen van de douane waren zo vriendelijk dat ik me op een gegeven moment afvroeg of ze iets van plan waren, maar dat was niet zo. Ze vonden het oprecht vervelend dat ze niks voor me konden doen. Tot het moment dat we op het vliegtuig naar huis stapten, bleven ze maar sorry zeggen.”