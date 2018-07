Joshua Kushner schuift joekel van een verlovingsring op de vinger van Karlie Kloss SD

25 juli 2018

11u47 0 Celebrities Karlie Kloss is verloofd. Het topmodel is zes jaar samen met haar vriend Joshua Kushner. Kushner ging op de knieën en schoof een joekel van een verlovingsring over Karlie's vinger.

Karlie Kloss deelt het heugelijke nieuws zelf op haar Instagram-account. "Ik hou meer van je dan ik in woorden kan uitdrukken. Josh, je bent mijn beste vriend en mijn soulmate. Ik kan niet wachten om de rest van ons leven samen door te brengen." Daarna volgde via Instagram Stories ook nog een foto van de grote ring die ze om haar vinger heeft.

Een bekende van het stel meldt aan People dat Kushner Kloss enkele weken geleden ten huwelijk heeft gevraagd tijdens een weekend in New York. "Ze zijn beiden ontzettend blij en gelukkig", aldus de bron. "Ze hebben er zin in om samen een toekomst op te bouwen."

Het Victoria's Secret-model (25) en de ondernemer (33) hielden hun relatie tot nu toe eerder uit de schijnwerpers en werden zelden samen gespot op openbare gelegenheden. Ook delen ze weinig foto's van elkaar op hun sociale media-accounts. Kloss liet eerder weten liever niet te veel van haar privéleven te delen.

Kushner is de schoonbroer van Ivanka Trump, de dochter van Donald Trump. Zij is getrouwd met Jared Kushner, die politiek adviseur is van de Amerikaanse president.

I love you more than I have words to express. Josh, you’re my best friend and my soulmate. I can’t wait for forever together. Yes a million times over 💍 Een foto die is geplaatst door null (@karliekloss) op 24 jul 2018 om 18:27 CEST