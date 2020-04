Joshua Jackson en Jodie Turner-Smith verwelkomen eerste kind SDE

22 april 2020

22u25

Bron: ANP 0 Celebrities Goed nieuws voor Joshua Jackson (41) en zijn vrouw Jodie Turner-Smith (33). De twee acteurs hebben een eerste kindje gekregen. Dat schrijft Page Six.

Een woordvoerder van de kersverse ouders liet weten 'dat moeder en kind het goed maken'. Het geslacht van de baby werd niet bekend gemaakt, evenals de naam van het kindje.

Fans vermoeden dat Joshua en Jodie een meisje hebben gekregen, omdat Jodie het de afgelopen maand over 'haar' had op sociale media. "Kun je haar zien dansen? Elke keer als ik het probeer op te nemen stopt ze ermee," zei het model toen ze haar zwangere buik filmde.

Joshua verklapte vorige maand in een interview dat hij nerveus was voor het vaderschap. "Ik heb dat nog nooit ervaren, dus de zenuwen die ik nu heb zijn best heftig. Natuurlijk is het ook nog eens extra stressvol vanwege het coronavirus, maar het belangrijkste is dat Jodie en de baby gezond zijn."