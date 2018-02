Joshua heeft spijt van vrijpartij op 'Temptation Island': "Zij begon te kussen, ik niet" MVO

22 februari 2018

11u52 0 Celebrities Joshua is de eerste verleider op 'Temptation Island' die één van de vrouwen in bed heeft gekregen, maar achteraf gezien is hij daar toch niet zo blij mee. "Het was een stomme zet", geeft hij toe.

"Ik heb er spijt van", zegt Joshua in TV Familie. "Ik denk dat Megan wraak wilde nemen op Kevin. En ik heb me daarin laten meeslepen. Je bent met twee natuurlijk… maar ik ben er niet trots op. Megan had die avond behoorlijk wat gedronken, waardoor ze de grens opzocht. Op een bepaald moment heeft ze me gekust. En ja, toen is het uit de hand gelopen..."

Hij trekt zich niets aan van de commentaren van kijkers. "Wie mij kent, weet hoe ik ben. Oké, ik had niet zo rap seks mogen hebben met Megan, maar ook bij mij speelde alcohol een rol." Ook zijn vader keek naar het programma, maar zijn reactie viel mee. "Tja, hij weet ook dat de uitschuiver beter niet was gebeurd..."

Met zo veel mogelijk vrouwen tussen de lakens belanden was niet zijn doel als verleider. "Het was een mooie reis, en ik heb veel toffe mensen leren kennen. Ik wil graag model of acteur worden, en misschien komt dat er nog wel van dankzij 'Temptation', maar we zullen wel zien."