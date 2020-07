Josh Holloway over een leven na ‘Lost’: “Met kort haar en zonder baard ben ik onherkenbaar” SDE

06 juli 2020

13u46

Bron: Page Six 0 Celebrities Sommige acteurs zullen voor altijd verbonden blijven met één bepaalde rol. Josh Holloway (50) bijvoorbeeld, die in de memorabele reeks ‘Lost' gestalte gaf aan Sawyer.

Echt bekend was Josh Holloway nog niet toen hij in 2004 de rol van bad boy Sawyer aannam in de reeks ‘Lost’. Zes seizoenen lang was hij daarin te zien en hij groeide al snel uit tot een van de meest populaire personages. Maar toen de reeks eenmaal afgelopen was, verdween ook Holloway terug naar de achtergrond. Nu hij aan een nieuwe rol begint in ‘Yellowstone', aan de zijde van Kevin Costner, blikt hij in Page Six nog eens terug op z'n succes.

Want ja, Holloway wordt nog steeds op straat herkend door fans van ‘Lost’. “Waarschijnlijk een paar keer per week", zegt hij. “Maar het maakt wel een reusachtig verschil wanneer je je haar knipt. Wanneer ik kort haar heb en geen baard, is het als m’n Clark Kent-vermomming (het alter ego van Superman, red.). Het is best grappig. Ik maakte het mee in Istanbul. Ik keek naar een kerel die Sawyer aan het tekenen was. Ik had toen kort haar. Wel tien minuten stond ik naar hem te kijken: ‘Goed bezig, kerel!’ En hij antwoordde: ‘Oh, bedankt!’ en ging gewoon verder met tekenen. Hij herkende me helemaal niet.”