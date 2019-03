Jordyn Woods ontkent dat ze seks had met de vriend van Khloé Kardashian (en Khloé is razend) MVO

01 maart 2019

20u50 0 Celebrities Jordyn Woods (21) ontkent in ‘Red Table Talk’ (een podcast van Jada Pinkett Smith) dat ze seks had met Tristan Thompson, de vriend van Khloé Kardashian. Het gerucht gaat dat Jordyns beste vriendin, Kylie Jenner, haar op straat gooide omdat ze dat wél heeft gedaan.

Woods woonde in bij Jenner, tot enkele weken geleden, toen het gerucht over Jordyn en Tristan begon te circuleren. Khloé Kardashian is de halfzus van Jenner, en die laatste zou Woods aan de kant hebben gezet uit loyaliteit aan haar familie.

Volgens Jordyn is er echter niets gebeurd. “Het klopt dat ik ‘s avonds laat bij hem thuis geweest ben”, verklaart het jonge model. “Na het uitgaan gebeurt het wel meer dat we in groep bij mensen thuis afgezet worden, ik had gewoon niet door dat we naar Tristans huis gingen. Ik besefte al snel dat ik daar niet had moeten zijn, maar er is niets verkeerds gebeurd. We zijn altijd in groep geweest en ik ben nooit alleen geweest met Tristan, laat staan dat ik seks met hem zou hebben gehad.” Wél geeft ze toe dat hij haar gekust heeft. “Zonder tong, passie of bijbedoelingen. In de auto naar huis was ik echt verbaasd. Is dit echt gebeurd?”

Kwade reactie

Khloé brak met Tristan nadat ze over het vermeende overspel hoorde. Het is niet de eerste keer dat Thompson haar bedriegt. De twee hebben samen een dochtertje, True. “Het is niet eerlijk tegenover Khloé dat ze hiermee moet omgaan. Ik wil niemand pijn doen, zeker niet iemand waar ik van hou en ik wilde zeker niet haar man stelen”, besloot Jordyn. Kardashian reageerde meteen na de uitzending van de podcast, en ze was duidelijk razend.

“Waarom lieg je, Jordyn? Als je jezelf probeert te redden door naar de media te stappen in plaats van mij persoonlijk te bellen om je excuses aan te bieden, wees dan op z’n minst eerlijk over je verhaal. Trouwens, jij bent wel degelijk de reden dat mijn familie uit elkaar is!”

Ondertussen heeft de volledige familie Kardashian Jordyn ontvolgd op sociale media.

Why are you lying @jordynwoods ?? If you’re going to try and save yourself by going public, INSTEAD OF CALLING ME PRIVATELY TO APOLOGIZE FIRST, at least be HONEST about your story. BTW, You ARE the reason my family broke up! Khloé(@ khloekardashian) link