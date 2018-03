Jordin Sparks telt dagen af naar komst baby: "Het enige dat ik altijd kan eten zijn snoepjes en augurken" MVO

01 maart 2018

10u37 0 Celebrities Hoewel ze nog twee maanden te gaan heeft, telt Jordin Sparks de dagen naar de geboorte van haar eerste kindje al af. De zangeres vertelde tegen Life & Style magazine dat haar zwangerschap heel interessant was qua voeding.

"Het eerste trimester wilde ik alleen maar zoute dingen eten: pretzels, chips enzovoort. En dan had ik opeens weer zin in een sinaasappel. De twee dingen die ik altijd kon eten waren snoep en augurken," aldus Jordin.

In de maanden daarna veranderde haar eetpatroon. "Ik had opeens geen zin meer in alle dingen die ik eerst at. Dat was wel raar om mee te maken. Ik kreeg ook meer last van mijn rug, maar ik laat me er niet onder krijgen. Nog even doorzetten de laatste twee maanden!"

Jordin en haar man Dana Isaiah krijgen een zoon en vierden onlangs een babyshower met familie en vrienden in Arizona, de staat waar Jordin vandaan komt. Het stel maakte de komst van hun zoon eind november bekend via Instagram.