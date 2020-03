Jongste zoon Britney Spears doet een boekje open over de familie: “Mijn opa is een klootzak” Silke Denissen

06 maart 2020

11u51

Bron: Us Weekly, People, Page Six 0 Celebrities Britney Spears (38) heeft haar portie drama wel gehad de laatste tijd. Een strijd om de voogdij over haar twee zonen, ruzie met haar vader - die van mishandeling wordt beschuldigd - en voortdurende mentale problemen. Hoewel ze op sociale media dapper blijft lachen, legt haar jongste zoon Jayden (13) op Instagram enkele pijnpunten blood.

Eerder deze week postte Jayden een filmpje van zo'n 15 minuten op zijn Instagram-pagina waarin hij vragen van zijn volgers beantwoordt. Hij ontkende dat zijn moeder ‘gecontroleerd’ wordt, maar beloofde wel om de waarheid te vertellen: “Wat er gaande is met mijn mama? Ik zal jullie het hele verhaal over mijn mama vertellen als ik 5.000 volgers heb op Instagram. Wanneer ik erg populair word, dan zal alles in de toekomst naar buiten komen.” In tussentijd beantwoordde de jongen dan maar enkele vragen van volgers.

Complimenten

Wanneer een fan wil weten of papa Kevin Federline niet kwaad zal worden om het filmpje, antwoordde Jayden: “Het kan mijn papa niet schelen. Ik heb de beste papa ooit. Hij is letterlijk Jezus.” En Jayden blijkt ook grote fan van Britney’s lief, Sam Asghari: “Ik vind Sam leuk”, klonk het. “Hij is goed, hij is vriendelijk. Hij is echt een goede kerel.” Ook oma Lynn Spears kan op complimenten rekenen: “Ze is echt de best oma in de wereld. Al mijn grootmoeders, eigenlijk.”

De jongen voegde eraan toe dat hij op dit moment bij zijn vader woont, maar dat hij Britney binnenkort gaat bezoeken. “Binnen een paar weken ga ik bij haar op bezoek, want ik ben nu bij mijn papa. Het gaat best goed met me.”

(Lees verder onder de foto.)

Nieuwe muziek

Uiteraard wilden fans weten of Britney binnenkort opnieuw op het podium te zien zal zijn, nu haar concertenreeks in Las Vegas afgelopen is. “Eigenlijk heb ik haar niet veel muziek zien maken. Ik denk niet dat ... Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Ik herinner me dat ik haar een keertje vroeg: ‘Mama, wat is er met je muziek gebeurd?’ En ze antwoordde: ‘Ik weet het niet, schatje. Ik denk dat ik misschien wel stop.’ En ik zei: ‘Wat? Wat zeg je? Besef je niet hoeveel geld je daaraan verdient?’”

“Opa Jamie is een klootzak”

Maar de meest opmerkelijke boodschap had Jayden over voor zijn grootvader Jamie. “Hij is een grote klootzak. Hij mag sterven", liet de jongen koudweg weten. Die harde woorden zijn niet zo verwonderlijk. In augustus 2019 kreeg Jamie een contactverbod na een incident met Sean Preston, Jaydens veertien jaar oude broer. “Britney bracht de jongens op de avond van 24 augustus naar het huis van Jamie”, vertelde een bron aan Us Weekly. “Jamie en Sean Preston maakten ruzie en Sean - die zich onveilig voelde - sloot zichzelf op in een kamer. Jamie brak de deur open en schudde Sean Preston door elkaar." Jayden zag alles gebeuren. Toen papa Kevin dat te weten kwam, vroeg hij een contactverbod aan. Jamie mag zijn kleinzonen drie jaar lang niet zien.

(Lees verder onder de foto.)

Maar ook voor Britney waren er gevolgen. Zo moet er steeds een volwassene aanwezig zijn wanneer de zangeres haar zoons ziet, en werd ook de voogdijregeling aangepast. De jongens zijn nu dertig procent van de tijd bij Britney en zeventig procent van de tijd bij Kevin. Dat is een pak te weinig voor de zangeres, klinkt het. “Britney heeft het juiste gedaan en heeft haar kinderen daar weggehaald. Ze brengt zelfs geen tijd meer door met haar vader en is dus erg boos dat ze de jongens niet meer zo vaak bij zich heeft als vroeger. Jamie maakt zich zorgen dat ze nu geen vast werkschema heeft waar ze zich mee bezighoudt.”

Blijvend contact

Kevin, die nog vier andere kinderen heeft bij twee andere vrouwen, koestert echter geen wrok tegenover zijn ex, klinkt het. “Hij wil dat de jongens een zinvol contact blijven hebben met hun moeder. De jongens hebben erg drukke schema’s, zoals zoveel kinderen van hun leeftijd. Ze hebben school, huiswerk en activiteiten na school. Ze wonen bij Kevin, zijn vrouw en kinderen. De jongens zijn leuk en lief.” De voormalige danser is dan ook niet kwaad op zoon Jayden omwille van het filmpje, vertelt zijn advocaat Mark Vincent Kaplan. “Dit is wat er gebeurt wanneer een 13-jarige zich als een 13-jarige gedraagt. Kevin gaat met de situatie om zoals je van een verantwoordelijke ouder kunt verwachten.”

Lees verder onder de foto.

Bezorgdheid

Britney heeft nog niet gereageerd op het filmpje. Het valt fans wel op dat ze de laatste tijd vreemde foto’s op Instagram plaats. Onder een foto waarin ze zegt te poseren in een oud badpak van haar oma, vragen fans zich openlijk af of het wel goed gaat met haar. Britney’s volgers ‘smeken’ haar te stoppen met het plaatsen van vrijwel dezelfde foto’s, die ze dagenlang achter elkaar online heeft gezet. Op sommige kiekjes is ze samen met haar vriend Sam Ashgari te zien. “Britney, stop hiermee! Waar ben je mee bezig? Ben je wel oké?,” vraagt een bezorgde fan, terwijl een ander grapt: “Oops, she did it again,”, refererend aan de vele foto’s die de zangeres de laatste dagen plaatste.

Vorig jaar verbleef Britney nog een maand in een kliniek om te werken aan mentale problemen. Wat er precies speelde, is niet bekend, maar de laatste tijd zou het wel beter met haar gaan. Toch blijft de angst voor herval duidelijk aanwezig bij fans en familie, nu Britney - die een muzikale pauze inlaste - ook weinig omhanden heeft.