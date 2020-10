Jonge Eddie Van Halen slachtoffer van racisme: “Ze noemden hen ‘halfbloedjes’” SDE

10 oktober 2020

17u08

Bron: NBC News 0 Celebrities Eerder deze week moesten we afscheid nemen van muzikant Eddie Van Halen (65), de zoon van een Indonesische moeder en Nederlandse vader. Die gemengde afkomst zorgde voor heel wat problemen in het gezin van Halen, schrijft NBC News.

Papa Jan Van Halen leerde z'n toekomstige vrouw Eugenia kennen in Indonesië. Vlak na de Tweede Wereldoorlog verhuisde het koppel naar Nederland, waar hun twee zonen werden geboren. Hun gemengde afkomst zorgde voor heel wat problemen, met Eugenia die als tweederangsburger werd beschouwd, en haar zoons die ‘halfbloedjes’ werden genoemd.

“Die jongens groeiden op in een afgrijselijke racistische omgeving, wat tot gevolg had dat ze het land moesten verlaten”, vertelde voormalig bandlid David Lee Roth in de podcast ‘WTF with Marc Maron’. In 1962 verhuisde het gezin Van Halen dan ook naar Pasadena, in de Verenigde Staten.

Beangstigend

Maar die verandering van omgeving zorgde niet meteen voor rust, vertelde Eddie ooit zelf in een interview. “M’n eerste schooldag was ongelofelijk beangstigend. We hadden dat al eens meegemaakt in Nederland, weet je. Maar nu zit je in een compleet ander land, je kent de taal niet en je weet absoluut niets. Erg beangstigend. Ik weet niet eens hoe ik het moet uitleggen, maar ik denk dat we er wel sterker van zijn geworden. We moesten wel."

De school van de broertjes was nog gesegregeerd, met dus een duidelijke afscheiding tussen blank en zwart. Omdat Eddie de taal niet machtig was, werd ook hij als ‘minderheid' beschouwd. “Mijn eerste vrienden in Amerika waren zwart", vertelde hij daarover. “Het waren de blanken die ons pestten. Ze verscheurden mijn huiswerk, lieten me het zand van het speelplein eten, dat soort dingen. De zwarte kinderen namen het voor me op."

Dankbaar

Ondanks z'n moeilijke ervaringen, was Eddie dankbaar voor z'n leven als immigrant. “Naar hier komen met ongeveer 50 dollar en een piano, de taal niet spreken en dan van alles meemaken om te komen waar we nu zijn: dat is écht de ‘American Dream’.”

