Jonge cast van 'Stranger Things' krijgt opslag en verdient plots acht keer meer

20 maart 2018

06u32 0 Celebrities Onderhandelingen voor het derde seizoen van 'Stranger Things' hebben de castleden van de hitserie een flinke salarisverhoging opgeleverd. Vooral de kindacteurs gaan er behoorlijk op vooruit, meldt Deadline.

De jonge castleden waren allemaal relatief onbekend voordat ze aan 'Stranger Things' begonnen. In de eerste twee seizoenen kregen Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Noah Schnapp en Caleb McLaughlin ieder 30.000 dollar (ruim 24.000 euro) per aflevering. De jongens strijken vanaf de komende reeks meer dan 200.000 dollar (ruim 160.000 euro) per episode op. Millie zou door de producenten als grootste ster van de jonge garde worden gezien en iets meer gaan verdienen dan haar leeftijdsgenoten.

Ook volwassen castleden David Harbour en Winona Ryder deden volgens Deadline goede zaken aan de onderhandelingstafel. Hoeveel zij verdienden in de eerste seizoenen is niet bekend, maar het bedrag lag aanzienlijk hoger dan bij hun jonge collega's. De twee zouden hun salaris voor het derde seizoen zien stijgen naar een bedrag tussen de 300.000 en 350.000 dollar (243.000 en 283.000 euro) per aflevering.