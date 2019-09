Jonah Hill vraagt vriendin ten huwelijk SH

04 september 2019

12u13

Bron: ANP 0 Celebrities Ze zijn nog maar een jaar samen, maar Jonah Hill heeft zich al verloofd met zijn vriendin Gianna Santos. Het nieuws werd bevestigd door zijn woordvoerder aan E! News.

Eerder deze week meldde Variety dat het stel een miljoenenvilla heeft gekocht in Santa Monica, bij Los Angeles. Voor bijna 6,8 miljoen dollar (6,2 miljoen euro) zijn zij de gelukkige eigenaren van een optrekje met vier slaapkamers, zwembad, sauna en pizzasteenoven.

Na hun huwelijk wordt Gianna officieel een schoonzus van Beanie Feldstein. De actrice uit onder meer ‘Lady Bird’ en ‘What We Do In The Shadows’ is het jongere zusje van Jonah, die eigenlijk Jonah Hill Feldstein heet.