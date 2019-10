Jon Voight blij na hereniging met Angelina Jolie: "Ik geniet van elke minuut die ik met haar kan doorbrengen” SDE

10 oktober 2019

Bron: THR 0 Celebrities Er was een tijd dat Jon Voight (80) niet door een deur kon met zijn dochter, Angelina Jolie (44). De reden? Jon was ten tijde van zijn huwelijk met Marcheline, de moeder van Angelina, vreemdgegaan en het koppel ging daardoor uit elkaar. Maar sinds 2007 hebben de twee weer af en toe contact, en dat doet Jon deugd. Dat vertelt hij in een interview met The Hollywood Reporter.

Dat het tussen Jon Voight en zijn dochter Angelina Jolie beter gaat, werd eind september mooi geïllustreerd op de wereldpremière van ‘Maleficent: Mistress of Evil’. Jon kwam zijn dochter, die de hoofdrol in de film speelt, steunen en verscheen als eerste op de rode loper. En hoewel hij niet met zijn dochter poseerde voor foto’s, vertelde hij in een interview met The Hollywood Reporter wel hoe trots hij op haar was.

“Het is echt geweldig om tijd met Angie door te brengen”, gaf hij toe. “Ik ben echt dankbaar voor elke vijf minuten die ik krijg, dus het is geweldig dat ik mocht langskomen en wat tijd met haar kon doorbrengen - en met de kinderen." En hij voegde eraan toe: “Ik ben een vader én een fan. Zoals alle echt goede acteurs, heeft Angie haar eigen benadering en inzichten. Daar is ze erg sterk in. Wanneer ze op de set komt, voelt ze zich zo comfortabel. Ze weet echt wat ze wil.”

Angelina maakt van de promotournee van ‘Maleficent: Mistress of Evil' trouwens een echte familieaangelegenheid. Zo neemt ze overal haar kinderen mee en poseert ze ook vaak samen met hen op de rode loper, zoals je hieronder kan zien.