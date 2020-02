Jon Peters reageert voor het eerst op blitzhuwelijk met Pamela Anderson: “Alles wat je gehoord hebt, is een leugen” SDE

12 februari 2020

18u00

Bron: Page Six 0 Celebrities Twaalf dagen. Zo lang hield het huwelijk tussen Pamela Anderson (52) en Jon Peters (74) stand. De afgelopen dagen deed de ex-‘Baywatch’-babe Twaalf dagen. Zo lang hield het huwelijk tussen Pamela Anderson (52) en Jon Peters (74) stand. De afgelopen dagen deed de ex-‘Baywatch’-babe al een boekje open over haar voormalige jeugdliefde, maar Jon hield de lippen stijf op elkaar. Tot nu. In Page Six vertelt hij zijn kant van het verhaal, en die werpt een heel nieuw licht op de zaak.

Het leek er even op alsof Pamela Anderson eindelijk het ware geluk gevonden had. Na vier eerdere huwelijken stapte ze in januari in het huwelijksbootje met Jon Peters, een filmproducent waar ze meer dan dertig jaar eerder ook al eens voor bezweken was. “Ik kon kiezen wie ik wilde, maar gedurende 35 jaar wilde ik alleen maar Pamela”, liet een verliefde Jon optekenen. Niets zou dit koppel uit elkaar kunnen halen, zo leek het. Maar na amper twaalf dagen was het alweer voorbij. Pamela had “een verschrikkelijke fout gemaakt”, liet de actrice weten. En Jon wilde haar “te veel controleren”.

Leugens

Maar de filmproducent slaat nu terug in Page Six. “Alles wat ze je vertelden, was een leugen”, klinkt het stevig. Zo zou het niet hij geweest zijn die op een knie ging, maar zette Pamela die stap. “Onnodig om te zeggen: toen ze me een sms’je stuurde om te zeggen dat ze wilde trouwen, was dat een droom die uitkwam. Ook al was ik toen verloofd met iemand anders en ging ik met die vrouw samenwonen. Ik liet alles vallen voor Pam.”

Volgens Jon deed hij wel meer voor de actrice: “Ze had bijna 200.000 dollar aan facturen en geen manier om ze te betalen. Dus deed ik het. En dit is de dank die ik daarvoor krijg", zegt hij smalend. “Niemand zo dwaas als een oude dwaas.”

Sms’je

Het kamp van Pamela had eerder laten weten dat zij zo snel 'ja’ zei omdat haar hart “té open stond” na een spirituele reiniging in India, maar dat later “een verschrikkelijke fout” vond. Jon beweert dan weer dat hij de scheiding aanvroeg, via sms. “Er is heel wat meer aan de hand, maar volgens mij spreekt het sms’je voor zichzelf", klinkt het. In het bericht, dat hij aan Page Six bezorgde, stond: “Liefste Pammy. Deze afgelopen 9 dagen zijn een prachtig, geweldig liefdesfeest geweest. Maar dit hele huwelijksgedoe met advocaten, schulden en Jazmin maakt me bang. Het deed me beseffen dat ik op m'n 74ste nood heb aan een eenvoudig, rustig leven en niet aan een internationale liefdesaffaire.” Met ‘Jazmin’ verwijst Jon naar verluidt naar een “nieuwe, zwoele lifestylewebsite”. Volgens de producent zou Pamela via die website, die nogal dicht bij porno aanleunt, het afgelopen jaar haar geld hebben verdiend. “Aangezien ik mijn hele leven heb gewerkt om iets voor mezelf op te bouwen, was dit erg zorgwekkend voor mij”, vertelt Jon aan Page Six.

Imperium

In het sms’je vervolgde hij: “Ik dacht dat het leuk zou zijn om samen een imperium uit te bouwen, maar ik was fout. Ik ben een eenvoudige man die van zijn kinderen houdt. Ik wil niet heen en weer vliegen naar Canada (waar Pamela woont, red.). Hoe mooi die plek ook is, ik houd niet van reizen. Het spijt me. Ik wil nog steeds dat je in mijn film gaat spelen ... Het zou een geweldige doorbraak zijn voor jou. Ik kan van je houden door je een nieuwe carrière te geven. We hebben een paar weken nodig om te ontspannen, en dan kunnen we praten.” En in een postscriptum voegde hij er nog aan toe: “Ik heb de afgelopen 50 jaar een financieel imperium opgebouwd, dat ik heb nagelaten aan mijn kinderen. Dat is heel privé en persoonlijk. Het idee dat advocaten in mijn zaken gaan neuzen, doet me kokhalzen. Ik heb een pauze nodig. Tijd om na te denken. Ik houd wel echt van jou. Maar ik weet niet hoe mensen samen blijven wanneer er zoveel energie rond het koppel hangt.”

Het échte verhaal

Dat hij te controlerend zou zijn, ontkent Jon. “Ik heb haar met open armen in mijn leven verwelkomd en ik zorg al verschillende jaren voor haar. Als ze dan ‘controlerend’ zegt ... ik heb al haar facturen betaald toen ze blut was. Ik kocht haar een volledig nieuwe garderobe. Ik wilde niets zeggen, ik wilde gewoon dat we onze eigen weg zouden gaan. Maar toen ik het artikel las, voelde ik de nood om het échte verhaal te vertellen.”

Pamela zelf vindt het allemaal onzin, laat een woordvoerder weten. “Deze beweringen zijn niet alleen helemaal verzonnen, ze zijn ook belachelijk. Ondanks de pogingen van meneer Peters om een antwoord van mevrouw Anderson uit te lokken, heeft ze geen commentaar te geven en wenst ze hem het allerbeste.”