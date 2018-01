Jon Bon Jovi en zoon Jesse lanceren roséwijn MVO

26 januari 2018

07u45 0 Celebrities Jon Bon Jovi heeft naast muziek maken nog een grote passie: het produceren van wijn. Samen met zijn zoon Jesse en de Franse wijnmaker Gérard Bertrand lanceert de rocker aankomende zomer hun roséwijn Diving Into Hampton Water. De wijn gaat 20 euro per fles kosten.

Via een persbericht laat Jon weten het geweldig te vinden om dit samen met zijn zoon te doen: "Dat is echt een leuke ervaring. En om de wijn samen met Gérard te creëren, voelde als samenwerken met een andere tekstschrijver. Hij gebruikt zijn talent en kennis van wijn als een begaafd muzikant."

Het idee voor de wijn kwam tot stand in The Hamptons, waar hij zo'n beetje alle 'pink juice' uitprobeerde die voorhanden was, zoals Jon de wijn oorspronkelijk wilde noemen. Zijn zoon voelde meer voor 'Hampton Water', waarna de twee de Fransman belden om samen een wijn te produceren die de lifestyle van The Hamptons en Zuid-Frankrijk weergeeft: luxueus en ontspannen tegelijkertijd.

De Bon Jovi zanger heeft al een tijd zijn eigen wijncollectie, die hij online verkoopt. Alle eerdere wijnen die hij uitbracht zijn al uitverkocht.